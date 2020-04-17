17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: A Para'ya konuk olan uzman isimden özel bankalar hakkında kritik değerlendirme! - VİDEO
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.04.2020

Son dakika: A Para'ya konuk olan uzman isimden özel bankalar hakkında kritik değerlendirme! - VİDEO

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile kamu bankaları vatandaşlara kredi konusunda her türlü kolaylığı sağlamak için yarışırken özel bankalara başvuran vatandaşlar şikayet konusu olacak taleplerle karşılaşıyorlar. Özel bankalara başvuran vatandaşlar karşılaştıkları muameleler için yaptıkları şikayet sayısı 200 bini aştı. A Para yayınına katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Karacaer Ulusoy, pandemi sürecinde özel bankaların kredi tutumunu değerlendirdi.

A Para yayınına katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Karacaer Ulusoy, pandemi sürecinde özel bankaların kredi tutumunu değerlendirdi.

Ulusoy özel bankaların kredi şartlarını zorlaştırdığını ifade ederek, müşterilerin özel bankalara olan güveninin sarsıldığını söyledi.

İşte Ulusoy'un o açıklamaları:

"Corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile kamu bankaları vatandaşlara kredi konusunda her türlü kolaylığı sağlamak için yarışırken özel bankalara başvuran vatandaşlar şikayet konusu olacak taleplerle karşılaşıyorlar. Özel bankalara başvuran vatandaşlar karşılaştıkları muameleler için yaptıkları şikayet sayısı 200 bini aştı. Özel bankalar vatandaşlara kredi musluklarını kapatarak ne yapmaya çalışıyor? Çok yüksek karlara yapmaya alışkın özel bankalar neden vatandaşlara kredi vermemek elinden geleni ardına koymuyor? İşte corona virüsü salgını tedbirleri günlerinde özel bankaların vatandaşlara karşı takındığı o kabul edilemez tutum ve davranışlar..."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

A Para'ya konuk olan uzman isimden özel bankalar hakkında kritik değerlendirme!
A Para'ya konuk olan uzman isimden özel bankalar hakkında kritik değerlendirme!
Bakan Albayrak'tan 'her vatandaşımızın arkasındayız' mesajı
Bakan Albayrak'tan 'her vatandaşımızın arkasındayız' mesajı
On binlerce vatandaş şikayet yağmuruna tuttu!
On binlerce vatandaş şikayet yağmuruna tuttu!
Dolardaki yükseliş kalıcı olur mu?
Dolardaki yükseliş kalıcı olur mu?
Altın alacakları uzman isim canlı yayında uyardı
Altın alacakları uzman isim canlı yayında uyardı
Motorine 21 kuruş indirim
Motorine 21 kuruş indirim
Özel bankaların koronavirüs fırsatçılığı!
Özel bankaların koronavirüs fırsatçılığı!
15 Mart'tan sonra işten çıkarılanlar...
15 Mart'tan sonra işten çıkarılanlar...
Dolar neden yükseliyor? İşte 4 nedeni...
Dolar neden yükseliyor? İşte 4 nedeni...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda!
Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda!
Fırsatçılara 500 bin TL ceza...
Fırsatçılara 500 bin TL ceza...
Daha Fazla Video Göster