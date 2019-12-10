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10.12.2019
Son dakika... 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak |Video
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında yanıtladı.
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında yanıtladı.
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