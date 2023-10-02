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Şok'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim kampanyası

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 12:35
Şok Marketler zinciri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel ekim ayı boyunca 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını açıkladı. İndirimlerin 81 ildeki 10 bini aşkın markette ve online alışveriş uygulamasında geçerli olacağı belirtildi.
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