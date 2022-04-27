Şeftali hasadı haziranda yapılacak! Üretici yeni sezonda ne bekliyor?

Şeftalinin hasadı haziran ayında yapılacak. Dünyaca ünlü Bursa şeftalisinde rekolte ne bekleniyor? Sorunun cevabını Bursa'da bulunan A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’in konuğu olan Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez verdi. Dönmez, “Çiftçilerimiz bu sene oldukça umutlu. Dalında şeftalinin 9-10 lira bandında olması bekleniyor. Rekolte olarak bir sıkıntı yok.” dedi

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