11 Mart 2022, Cuma
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Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? İşte petrol ve altın fiyatlarının seyri…
Küresel piyasalarda savaşın tansiyonu hafif düşüşe geçti. Ons altın düşüş gösterdi. Petrol de ateşkesin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 108 dolar, ons altın 1985 dolar seviyesinde. Son durum ne? A Para Editörü Duygu Gözde Arslan detayları A Haber'de anlattı.