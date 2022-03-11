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Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? İşte petrol ve altın fiyatlarının seyri…

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 13:52
Küresel piyasalarda savaşın tansiyonu hafif düşüşe geçti. Ons altın düşüş gösterdi. Petrol de ateşkesin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 108 dolar, ons altın 1985 dolar seviyesinde. Son durum ne? A Para Editörü Duygu Gözde Arslan detayları A Haber'de anlattı.

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