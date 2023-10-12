Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gram altın yükselir mi? İslam Memiş rakam verdi

Son zamanların en düşük seviyesini gören altın fiyatları, Orta Doğu'da İsrail - Filistin çatışmasının başlamasıyla yönünü yukarı çevirdi. Peki ekonomilerin güvenli limanı altın kriz ortamlarında neden yükseliyor? Savaş ve altın ilişkisi nedir? Piyasanın altın fiyat beklentisi ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için rakam verdi.

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