Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gram altın yükselir mi? İslam Memiş rakam verdi

"KISMİ BİR YÜKSELİŞ GÖRÜLÜR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili "Hafta sonu başlayan İsrail - Filistin savaşı ile birlikte altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş görülür ama kısmi bir yükseliş görülür. Tam jeopolitik riskleri fiyatlamayan bir altın fiyatı var karşımızda." dedi.