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Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gram altın yükselir mi? İslam Memiş rakam verdi

Son zamanların en düşük seviyesini gören altın fiyatları, Orta Doğu'da İsrail - Filistin çatışmasının başlamasıyla yönünü yukarı çevirdi. Peki ekonomilerin güvenli limanı altın kriz ortamlarında neden yükseliyor? Savaş ve altın ilişkisi nedir? Piyasanın altın fiyat beklentisi ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için rakam verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:06
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Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gram altın yükselir mi? İslam Memiş rakam verdi

Altında yaşanan düşüş yerini yükselişe bıraktı bu yükselişin aslında sebeplerinden biri de Orta Doğu'daki savaş maalesef.

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Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gram altın yükselir mi? İslam Memiş rakam verdi

Altındaki düşüş İsrail - Filistin savaşıyla tekrar yükselişe geçti.

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Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gram altın yükselir mi? İslam Memiş rakam verdi

"KISMİ BİR YÜKSELİŞ GÖRÜLÜR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili "Hafta sonu başlayan İsrail - Filistin savaşı ile birlikte altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş görülür ama kısmi bir yükseliş görülür. Tam jeopolitik riskleri fiyatlamayan bir altın fiyatı var karşımızda." dedi.

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Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gram altın yükselir mi? İslam Memiş rakam verdi

Peki, savaşlar neden altın fiyatlarını etkiliyor? Uzmanlara göre bunun başlıca sebebi altının güvenli liman olarak görülmesi.

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Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Gram altın yükselir mi? İslam Memiş rakam verdi

"ALTIN PUSLU HAVAYI SEVER"

Memiş, "Altın jeopolitik ortamlarda en güvenli limandır. Altın puslu havayı sever. Jeopolitik savaş risklerinde, ekonomik krizlerde en güvenli liman olarak görülür." ifadelerini kullandı.