26 Ocak 2023, Perşembe
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Sanayi elektriğine indirim! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı
EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" dedi.