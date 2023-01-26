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Sanayi elektriğine indirim! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı

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Giriş: 26.01.2023 15:20
EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" dedi.
Sanayi elektriğine indirim!
Sanayi elektriğine indirim!
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