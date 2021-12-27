Sanatçı Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız dolara da one minute dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi politikasının açıklamasının ardından doların bir gecede yüzde 40 düşmesi sanatçıların da gündemindeydi. Sahnede 50 yılı deviren Ahmet Özhan'da Başkan Erdoğan'ın dolara da 'one minute' dediğini vurguladı, dayanışmanın önemine dikkati çekti.

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