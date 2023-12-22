Sakarya’da alt yapı sorunu çözüldü

Turkuvaz Medya'da yerel yönetimler zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce doğal güzellikleri ile bir cazibe merkezi olan kentin alt yapı yenilemelerinin yanında tarımsal faliyetleri ile de adından söz ettireceğini söyledi

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