Rusya-Ukrayna savaşı tarımı vurdu! Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş koronavirüs salgını etkisiyle birlikte buğday fiyatlarını zirve yaptırdı. Fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

BUĞDAY FİYATLARI 14 YILIN ZİRVESİNDE

- Rusya-Ukrayna savaşı ve salgın gıda fiyatlarında sert yükselişe neden oldu

- Buğday fiyatları Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda rekor kırdı. 12,9 dolarla 14 yılın zirvesine ulaştı

- Mısır fiyatları 7,82 dolarla 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü

HAFTALIK DEĞİŞİM ORANI

- BUĞDAY: YÜZDE 40,6

- MISIR : YÜZDE 14,8

- ŞEKER: YÜZDE 10,1

- SOYA FASULYESİ: YÜZDE 4,6

- BRENT PETROL: YÜZDE 23,8