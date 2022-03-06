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Rusya-Ukrayna savaşı tarımı vurdu! Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

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Giriş: 06.03.2022 10:17
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş koronavirüs salgını etkisiyle birlikte buğday fiyatlarını zirve yaptırdı. Fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

BUĞDAY FİYATLARI 14 YILIN ZİRVESİNDE

- Rusya-Ukrayna savaşı ve salgın gıda fiyatlarında sert yükselişe neden oldu

- Buğday fiyatları Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda rekor kırdı. 12,9 dolarla 14 yılın zirvesine ulaştı

- Mısır fiyatları 7,82 dolarla 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü

HAFTALIK DEĞİŞİM ORANI

- BUĞDAY: YÜZDE 40,6

- MISIR : YÜZDE 14,8

- ŞEKER: YÜZDE 10,1

- SOYA FASULYESİ: YÜZDE 4,6

- BRENT PETROL: YÜZDE 23,8

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