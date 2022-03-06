06 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya-Ukrayna savaşı tarımı vurdu! Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş koronavirüs salgını etkisiyle birlikte buğday fiyatlarını zirve yaptırdı. Fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
BUĞDAY FİYATLARI 14 YILIN ZİRVESİNDE
- Rusya-Ukrayna savaşı ve salgın gıda fiyatlarında sert yükselişe neden oldu
- Buğday fiyatları Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda rekor kırdı. 12,9 dolarla 14 yılın zirvesine ulaştı
- Mısır fiyatları 7,82 dolarla 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü
HAFTALIK DEĞİŞİM ORANI
- BUĞDAY: YÜZDE 40,6
- MISIR : YÜZDE 14,8
- ŞEKER: YÜZDE 10,1
- SOYA FASULYESİ: YÜZDE 4,6
- BRENT PETROL: YÜZDE 23,8