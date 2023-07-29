29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Rusya petrol üretimini kısıyor! Uluslararası petrol fiyatları yükselişe geçti

Rusya petrol üretimini kısıyor! Uluslararası petrol fiyatları yükselişe geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2023 15:44
Rusya petrol üretimini kısma kararı aldı. Kararın ardından uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti. Moskova'nın kararı ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya petrol üretimini kısıyor!
Rusya petrol üretimini kısıyor!
Türkiye’nin CDS notu belli oldu
Türkiye'nin CDS notu belli oldu
Zam pazarlığında artış ne olacak?
Zam pazarlığında artış ne olacak?
Emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama
Emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama
Borsada yükseliş sürer mi?
Borsada yükseliş sürer mi?
Yenilenebilir enerjinin payı artıyor
Yenilenebilir enerjinin payı artıyor
Fırsatçılara ceza yağdı
Fırsatçılara ceza yağdı
Altın yeni rekor kırar mı?
Altın yeni rekor kırar mı?
Haksız kazanca 361 milyon TL ceza
Haksız kazanca 361 milyon TL ceza
Borsada yeni açılış rekoru
Borsada yeni açılış rekoru
Kim ne kadar alacak?
Kim ne kadar alacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Daha Fazla Video Göster