28 Şubat 2022, Pazartesi
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Rus ekonomisine savaş darbesi! Rus rublesinde değer kaybı yüzde 20'yi aştı
Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna müzakerelerinde. Taraflar Ukrayna-Belarus sınırında görüşme masasına oturacak. Bu arada yaptırımlar, Rusya ekonomisini sarsıyor. Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde yirmiye çıkardığını açıkladı. Rus rublesi de yüzde yirmiden fazla değer yitirdi. Tüm gelişmeleri Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.