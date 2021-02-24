Merkez Bankası ile ilgili ortaya atılan iddialar bir bir çürütülüyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde, Merkez Bankası'nın yıllık ortalama karı 10 kat arttı. Merkez Bankası'nın 2000-2017 yılları arasında vergi öncesi karı 5 milyar lira seviyesindeyken, son 3 yılda 54 milyar liraya yükselerek bir rekora imza attı. Peki 93 milyar dolar ne için kullanıldı? Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden yürütülen kirli kampanya neyi amaçlıyor? Rezervlerle ilgili gerçek ne? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası ile ilgili ortaya atılan iddialar bir bir çürütülüyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde, Merkez Bankası'nın yıllık ortalama karı 10 kat arttı. Merkez Bankası'nın 2000-2017 yılları arasında vergi öncesi karı 5 milyar lira seviyesindeyken, son 3 yılda 54 milyar liraya yükselerek bir rekora imza attı. Peki 93 milyar dolar ne için kullanıldı? Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden yürütülen kirli kampanya neyi amaçlıyor? Rezervlerle ilgili gerçek ne? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.