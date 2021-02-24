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Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'ndan rekor kar

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Giriş: 24.02.2021 08:51
Güncelleme:24.02.2021 08:59
Merkez Bankası ile ilgili ortaya atılan iddialar bir bir çürütülüyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde, Merkez Bankası'nın yıllık ortalama karı 10 kat arttı. Merkez Bankası'nın 2000-2017 yılları arasında vergi öncesi karı 5 milyar lira seviyesindeyken, son 3 yılda 54 milyar liraya yükselerek bir rekora imza attı.

Merkez Bankası ile ilgili ortaya atılan iddialar bir bir çürütülüyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde, Merkez Bankası'nın yıllık ortalama karı 10 kat arttı. Merkez Bankası'nın 2000-2017 yılları arasında vergi öncesi karı 5 milyar lira seviyesindeyken, son 3 yılda 54 milyar liraya yükselerek bir rekora imza attı.

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