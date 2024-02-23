23 Şubat 2024, Cuma
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Ramazan öncesi gıdaya fahiş zam mı yapıldı? Ramazan ayı öncesi fırsatçı ve stokçular yakın takibe alındı
Ramazan öncesi fırsatçılar yine sahneye çıktı. Stokçuluk yapan bazı firmalar kuru gıda ve kahvaltılık ürünlerinin fiyatlarını artırdı. Bu da raflara yüzde 20 ile 30 arasında zam olarak yansıdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan gıda toptancıları hal esnafı Bilal Dağhan değerlendirdi.