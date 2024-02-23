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Ramazan öncesi gıdaya fahiş zam mı yapıldı? Ramazan ayı öncesi fırsatçı ve stokçular yakın takibe alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 15:37
Ramazan öncesi fırsatçılar yine sahneye çıktı. Stokçuluk yapan bazı firmalar kuru gıda ve kahvaltılık ürünlerinin fiyatlarını artırdı. Bu da raflara yüzde 20 ile 30 arasında zam olarak yansıdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan gıda toptancıları hal esnafı Bilal Dağhan değerlendirdi.
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