Rakamlarla Türkiye! Turizm sektöründe 20 yılda neler yapıldı?

AK Parti iktidarı ve Başka Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi turizm alanında da son 20 yılda önemli kazanımlar sağlandı. Turist sayısı her geçen gün artarken mavi bayraklı plaj sayısı yükseldi. Hizmet kalitesi yükseltilirken ulaşım kolaylaştırıldı. Türkiye turizmde geçen yıl 46.3 miyar dolar gelir elde etti. Önümüzdeki 5 yılda hedef 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir. İşte Türkiye’nin turizmde geri kalan 20 yılı ve gelecek vizyonu….

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