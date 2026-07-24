ROKETSAN sergi salonunda yerli ve milli güç vitrine çıktı

ROKETSAN, Lalahan tesislerindeki sergi salonunun kapılarını basın mensuplarına açtı. Programda TAYFUN Blok-4 hipersonik füzesinden SİPER ve HİSAR hava savunma sistemlerine, AKYA milli torpidosundan ATMACA ve SOM seyir füzelerine kadar birçok yerli ve milli savunma sistemi vitrine çıkarıldı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki son teknolojilerini yansıtan programı A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan ve Kameraman Şükrü Can Çankaya yerinden takip ederek detayları aktardı.