Profesör Doktor Cemal Zehir: GES piyasaya olumlu etki yapacak! Dolar düşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Hükümetin bu hamlesi A Haber'de yorumlandı. Profesör Doktor Cemal Zehir, "Ekonomi bürokrasinin beklenen hamlesiydi, piyasalara olumlu etkilerinin yansıyacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Öte yadnan Zehir, "Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Sabah daha en iyi tepkiyi alacağız." mesajını verdi.

Hazine'nin bu kararını A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına canlı olarak bağlanan Profesör Doktor Cemal Zehir şöyle yorumladı:

"YENİ ARGÜMANLARIN BASİT BİR GÖSTERGESİ"

Hazine ve maliye bakanlığının yaptığı açıklama beklenen bir açıklamaydı. Yaklaşık 1aydan beri çok konuşuluyordu. Bu akşamda ilk defa gerçeğe döndü. Hükümetimizin yeni ekonomik politikalar kapsamında yeni argümanlar soktuğunun basit bir göstergesi. Bankalar piyasalarına baktığımızda makasın açık olduğunu görüyoruz. Yani doları 16,12'den alıyor 18'den satıyor gibi arada geniş bir bant görülüyor.

"HAMLENİN OLUMLU ETKİLERİ OLACAK"

Ben doların biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Sabah daha en iyi tepkiyi alacağız. Bence bu hamle ekonomi bürokrasisinin beklenen bir hamlesiydi. Hamlenin olumlu etkilerinin yansıyacağını düşünüyorum piyasalara. Daha önümüzü göremiyoruz. Çünkü bunun getiri oranının ne olacağı belli olmadı. Bakanlık 15 Haziran'dan itibaren toplamaya başlayacak ve o zaman bunu açıklayacak.

"PİYASAYA OLUMLU ETKİSİ OLACAK"

Ben bunun pozitif yönde ekonomiye ve piyasalara etkili olacağını düşünüyorum.Yeni ekonomi politikasının çok daha açılımcıdan ziyade ekonomiyi daha sıkı para politikasıyla şekillendirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.

"TÜRK LİRASI'NI DESTEKLEYECEK BİR ADIM"

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türk Lirası'nı destekleyecek bir adım" olarak niteledi.

Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç ise, "(GES) Amacı doğrudan 'kur'un düşürülmesi değildir. Sabit getirili varlık ihtiyacının karşılanmasıdır" dedi.