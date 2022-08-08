Marketlerdeki ücretli poşet uygulamasında 3 yılı aşkın süre geride kaldı. Bu dönemde poşet kullanımı yüzde 65 oranında azaldı. Çevre kirliliğinin azalmasının yanı sıra 4 milyar liraya yakın da tasarruf sağlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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