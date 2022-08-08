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Poşet kullanımı yüzde 65 oranında azaldı

A Haber
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Giriş: 08.08.2022 11:01
Marketlerdeki ücretli poşet uygulamasında 3 yılı aşkın süre geride kaldı. Bu dönemde poşet kullanımı yüzde 65 oranında azaldı. Çevre kirliliğinin azalmasının yanı sıra 4 milyar liraya yakın da tasarruf sağlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Poşet kullanımı yüzde 65 oranında azaldı
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