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Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

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Giriş: 27.06.2024 14:19
Güncelleme:27.06.2024 14:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
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