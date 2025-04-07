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Piyasalarda Trump depremi! ABD Başkanı Trump vergileri ilaca benzetti

Piyasalarda Trump depremi! ABD Başkanı Trump vergileri ilaca benzetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 15:41
ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri küresel piyasalarda depreme neden oldu. Asya piyasalarında tüm borsalar yüzde 5'in üzerinde düştü. Düşüş Avrupa'ya da sıçradı. Alman borsasında açılışta endeks yüzde 7 geriledi. ABD Başkanı Trump ise ek vergilerden geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Durumu sorunu düzeltmek için ilaç almaya benzetti.
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Piyasalarda Trump depremi! ABD Başkanı Trump vergileri ilaca benzetti
Trump vergileri ilaca benzetti
Trump vergileri ilaca benzetti
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