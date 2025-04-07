Piyasalarda Trump depremi! ABD Başkanı Trump vergileri ilaca benzetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri küresel piyasalarda depreme neden oldu. Asya piyasalarında tüm borsalar yüzde 5'in üzerinde düştü. Düşüş Avrupa'ya da sıçradı. Alman borsasında açılışta endeks yüzde 7 geriledi. ABD Başkanı Trump ise ek vergilerden geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Durumu sorunu düzeltmek için ilaç almaya benzetti.

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