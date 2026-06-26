Piyasalarda Orta Doğu rüzgarı: FED ve Trump etkisi piyasaları nasıl şekillendirecek?

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Lübnan saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik küresel piyasaları bıçak sırtı bir noktaya taşıdı. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Ekonomist Onurcan Bal, Borsa İstanbul'daki kâr satışlarından FED'in şahin politikalarına, petrol fiyatlarındaki düşüşten eski ABD Başkanı Trump'ın olası çıkışlarına kadar ekonominin nabzını tutan kritik gelişmeleri değerlendirdi.