16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Petrolde 3. Müjde Kato'dan! Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı

Petrolde 3. Müjde Kato'dan! Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2023 10:18
Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Şırnak ve Hakkari sınırındaki Kato'da petrol rezervinin Cudi ve Gabar'dan 4-5 kat daha yüksek olması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Petrolde 3. Müjde Kato’dan!
Petrolde 3. Müjde Kato'dan!
Ekonomide şifre: Güven - İstikrar
Ekonomide şifre: Güven - İstikrar
Kamuda çalışan işçilere ikramiye
Kamuda çalışan işçilere ikramiye
Yılmaz’dan önemli açıklamalar
Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Yeni dönemin ilk ekonomi zirvesi
Yeni dönemin ilk ekonomi zirvesi
Ödemeler bayram öncesi yapılacak
Ödemeler bayram öncesi yapılacak
A Haber’e özel açıklamalar
A Haber'e özel açıklamalar
Kritik ekonomi toplantısı
Kritik ekonomi toplantısı
Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti
Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti
Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
Kritik projede Türkiye’ye kilit rol!
Kritik projede Türkiye’ye kilit rol!
Daha Fazla Video Göster