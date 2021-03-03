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Pandemide esnafı kredi ve destekler rahatlattı

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Giriş: 03.03.2021 12:57
Güncelleme:03.03.2021 14:15
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede 2020 yılını geride bıraktık. Salgınla mücadele devam ederken bu süreçten en çok etkilenenler hiç şüphesiz esnaf oldu. Sağlanan kredi ve destekler esnafı nasıl etkiledi? 2020 Türkiye'de nasıl geçti? İşte yanıtı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede 2020 yılını geride bıraktık. Salgınla mücadele devam ederken bu süreçten en çok etkilenenler hiç şüphesiz esnaf oldu. Sağlanan kredi ve destekler esnafı nasıl etkiledi? 2020 Türkiye'de nasıl geçti? İşte yanıtı...

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