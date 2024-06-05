Özel üniversitelere zam tepkisi

Özel okullardaki fahiş fiyat isyanı, bu kez özel üniversitelerden yükselmeye başladı. Öyle ki, öğrencilerin karşısına yüzde 300'e varan oranlarda zamlar çıkıyor ve tıpkı ilköğretimde olduğu gibi, erken kayıt yaptırmayan için bu oran daha da artıyor.

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