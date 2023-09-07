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OVP'de enflasyon tahmini değişti! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşında yeni tahmin

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 10:58
Güncelleme:07.09.2023 11:43
OVP'deki tahminlere göre memur ve memur emeklileri maaşları değişti. Peki memur ve emeklinin yeni zamlı maaşları ocak ayında nasıl değişecek? En düşük memur maaşı kaç lirayı bulacak? En düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı nasıl etkilenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.
Memur ve emekli maaşında yeni tahmin MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA YENİ TAHMİN

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