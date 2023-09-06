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OVP bugün saat kaçta açıklanacak? Ekonomide gözler "Orta Vadeli Program"a çevrildi

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 09:45
Güncelleme:06.09.2023 09:45
Ekonomide 3 yıllık yol haritası, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Orta Vadeli Program'da temel hedefin, tek haneli enflasyon olması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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