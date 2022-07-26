Otomobillerde ÖTV düzenlemesi | Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?

Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? Koronavirüs salgınıyla birlikte otomobil fiyatlarında artış yaşanmıştı. Çip krizinin ortaya çıkması ile birlikte sıfır araç bulunurluluğunun az olması nedeniyle sıfır araç ile ikinci el araç fiyatları sert yükseldi. Otomobil fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...