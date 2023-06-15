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Orta Vadeli Program hazırlığı başladı! A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 09:26
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.
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A Haber’e özel açıklamalar
A Haber'e özel açıklamalar
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