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Orta gelirliye konut kampanyası! Şartlar neler ve kimleri kapsıyor?

A Haber
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Giriş: 15.01.2023 13:31
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular yarın başlıyor. Kredi süreci nasıl işleyecek? Yeni evim kampanyasına kimler başvurabilir? TÜGEM Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.
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Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
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Konut kampanyasında ilk başvuru
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