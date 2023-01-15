Orta gelirliye konut kampanyası! Şartlar neler ve kimleri kapsıyor?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular yarın başlıyor. Kredi süreci nasıl işleyecek? Yeni evim kampanyasına kimler başvurabilir? TÜGEM Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.

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