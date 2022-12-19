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ORTA GELİRE KONUT KAMPANYASI | Faiz oranları kaç olacak? Rakam belli oldu

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Giriş: 19.12.2022 11:18
Güncelleme:19.12.2022 11:19
Orta Gelir Grubuna Konut Kampanyasına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor. Kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.
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