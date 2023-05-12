Öğretmen… Polis… Doktor… Memur… Artışlar birlikte hangi memur ne kadar alacak?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve 3.600 ek gösterge ile ilgili konuştu. Bakan Bilgin 1 milyon EYT'linin maaşlarının bu ay sonunda yatacağının müjdesini verdi. Öte yandan yeni en düşük memur maaşı 22.000 TL olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç, Vergi Uzmanı Murat Bal'a sordu.

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