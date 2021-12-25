Muhalefetin manipülatif eylemlerine sert tepki! "Linç yedim" diyerek anlattı: Muhalefet yangına benzin döktü!

Son dakika haberi... Bugün FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin yıl dönümü. Peki o süreçte neler yaşandı? Öte yandan son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi ekonomi. Dolar çıktığında çığırtkanlıklarına başlayan muhalefet dolar indiğinde neden sessizliğe büründü? Kimler kriz tetikçiliği yaptı? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Siyaset Bilimci Onur Erim ve Hukukçu Serkan Toper, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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