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Muğla'nın su ürünleri ihracatı 500 milyon doları aştı

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 16:34
Güncelleme:17.01.2022 16:34
Muğla'da geçen yıl 97 bin ton su ürünleri ihracatı yapılarak 563 milyon dolar gelir elde edildi. Bu yılki hedef ise 750 milyon dolar. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan tesisin üretimden sorumlu başkan yardımcısı Emre Şen aktardı.

Bölgede 300'ün üzerinde işletme var. Toprak havuzlarda 100 bin tonun üzerinde çipura ve levrek üretiliyor. Tesisler, nakliye firmalarında çalışan işçiler ile yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Kültür balıkçılığında lider olan Muğla, ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Su ürünleri ihracatı geçen yıl 500 milyon doları aştı. Yeni hedef ise 750 milyon dolar.

Emre Şen, "500 milyon dolar hedefimizi aştık. Bundan sonra daha çok çalışarak yeni hedefler peşinde koşacağız. Hedefimiz 2023 yılında ihracatımızı 750 milyon dolara çıkarmak." dedi.

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