Motorinde 92 kuruşluk indirim! Benzin fiyatlarında da indirim yolda! İstanbul Ankara İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte yaşanan gerginliğin ardından artan brent petrol fiyatı düşmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine yapılan 92 kuruşluk indirimin ardından benzin fiyatlarında da 48 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin litre fiyatı? Motorinin litresi kaç lira oldu? İstanbul Ankara İzmir'de akaryakıt fiyatları...