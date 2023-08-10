Moody’s’ten Türkiye analizi! Türkiye’nin ekonomi ekibine övgü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye'nin yeni ekonomi ekibine övgü geldi. Moody's öngörülebilir politikaler nedeniyle Türkiye'nin notunun yükseltilebileceği sinyalini verdi. Kuruluş daha ortodoks kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti ifadesine yer verdi.

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