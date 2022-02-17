Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Evde üretene emeklilik hakkı | Faruk Erdem tüm detayları A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Evde üretim yapan vatandaşlar artık esnaf sayılacak. Peki şartlar neler? Ne yapmak gerekiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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