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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Evde üretene emeklilik hakkı | Faruk Erdem tüm detayları A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 10:19
Son dakika haberi... Evde üretim yapan vatandaşlar artık esnaf sayılacak. Peki şartlar neler? Ne yapmak gerekiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Evde üretene emeklilik hakkı EVDE ÜRETENE EMEKLİLİK HAKKI
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Evde üretene emeklilik hakkı
Evde üretene emeklilik hakkı
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