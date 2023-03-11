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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2023 11:51
14.1 milyon kişinin 521 milyar liralık borcuna yapılandırma imkânı sağlayan teklif yasalaştı. 31 Aralık 2022 öncesi borçlar 48 taksitte ödenebilecek. 2 bin liranın altı borçlar ise silinecek.
2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
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