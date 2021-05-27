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Milyonlara 661 milyar TL’lik destek! A Haber canlı yayınında anlattı! İşçi, esnaf, çiftçi ve emekli...
Milyonlara 661 milyar TL'lik destek... Koronavirüs salgını sürecinde işçiden işverene, esnaftan çiftçiye, emekliye kadar toplumun her kesimi desteklendi. Koruma kalkanı 661 milyar liraya ulaştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.