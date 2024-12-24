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Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari Ücret zammı belli oldu

Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari Ücret zammı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.12.2024 22:52
Asgari ücret zammında yeni rakam, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı gerçekleştirildi. Buna göre, Bakan Işıkhan,1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. A Haber Memleket Meselesi programında Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duman, 'Merkez Bankası 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon beklentisi yüzde 45'e çıktı. Ama gelen asgari ücret zammı yüzde 30 oldu. 2025 yılının Temmuz'unda ara zam kararı ile 1 güncelleme rakamı da gelebilir.' dedi.
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Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari Ücret zammı belli oldu
Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari Ücret zammı belli oldu
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