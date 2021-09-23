23 Eylül 2021, Perşembe
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Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Merkez Bankası faiz kararını 100 baz puan indirdi. Banka politika fazini yüzde 19'dan 18'e düşürdü. Peki piyasalara nasıl yansır? Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Alım için doğru zaman ne? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.