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Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 14:41
Güncelleme:23.09.2021 14:42
Merkez Bankası faiz kararını 100 baz puan indirdi. Banka politika fazini yüzde 19'dan 18'e düşürdü. Peki piyasalara nasıl yansır? Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Alım için doğru zaman ne? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Faiz kararı sonrası dolar, altın... FAİZ KARARI SONRASI DOLAR, ALTIN...
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Faiz kararı sonrası dolar, altın...
Faiz kararı sonrası dolar, altın...
Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi
Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi
Merkez Bankası faiz kararı
Merkez Bankası faiz kararı
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