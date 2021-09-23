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Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası faiz kararını 100 baz puan indirdi. Banka politika fazini yüzde 19'dan 18'e düşürdü. Peki piyasalara nasıl yansır? Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Alım için doğru zaman ne? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını 100 baz puan indirdi. Banka politika fazini yüzde 19'dan 18'e düşürdü. Karar ne anlama geliyor? Piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın nasıl etkilenir? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Piyasada genel bir beklenti vardı o ihtimali değerlendirdi Merkez Bankası. Muhtemelen önümüzdeki dönem Şahap beyin açıklamalarında yer aldığı gibi çekirdek enflasyonundaki gerilemeye bağlı olarak yılın son iki ayındaki düşüşe bağlı bir önden yüklemeli faiz adımı oldu. Bu kur tarafında bir miktar yükseliş doğal. Bundan sonra Merkez Banka'mız bu adımdan sonra çok daha proaktif ve sıkı bir şekilde takip edecek.

Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

DOLAR ALTIN VE EURO NASIL ETKİLENİR?

Dolar / TL'de yukarı yönlü hareketinde 8.30'lar görüldükten sonra iki tane kriter vardı etkili olan biri dolar endeksinin yükselişi ki FED'in de katkısıyla 93 civarında kalmaya devam eden bir dolar endeksi var. Artı Merkez Banka'mızın faiz indirimi ihtimalini de fiyatlamışlardı o ihtimal şu an gerçek oldu 8.65'ten 8.80'lere ulaştık. Daha önce gördüğümüz tepe seviyeler buralar.

Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

"YATIRIMCI İÇİN FIRSAT OLABİLİR"

Dolar / TL tarafında aslında sadece MB kararları ya da enflasyonla mücadele etkili değil birçok dinamik var. Teknik olarak 8,88-85 aşılmıyorsa bu karar sonrası en azından piyasa bunu sindirdi diyebiliriz 8.60-8-50'lere geri dönüş ihtimali verebilir ama 8.85 geçilecek olursa 9'lara doğru bir hareket olur. Bu da mevduat tarafında kalmak isteyen yatırımcı için bir fırsat da olabilir çünkü dediğimi gibi bundan sonra Merkez Bankası'nın bu adımından sonra söylemleri ve süreci yönetmesi ve yapısal reformların bu hikayenin yanına gelme hızı çok önemli olacak.

Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Altın tarafında da yatırımcıya iki tane strateji öngörüyoruz kısa vadeli ve orta uzun vadeli. Kısa vadeli satıcıda 490'ın altına 480-70'e geldikçe alım yönünde aylardır bunu söylüyoruz. 490'ın üzerinde de 500-530 bandında kısa vadeli satım. Dolar / TL'yi de takip etmek durumundayız.

Dolar 8.80-85'leri geçmeden gelecekse gram altında 510'lara kadar bir hareket sonrasında tekrar 500 veya altına geri çekilme olabilir. Kısa vadeli stratejimiz bu. Ama orta ve uzun vadede global ölçekte çok risk var. Bu risklere karşı portföylerde muhakkak altın bulundurulmalı. 500'ün altında kaldıkça özellikle 490-450 bandı kademeli alım fırsatı. Gram altında yukarı yönlü hareketler hep muhtemel olacak.

Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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