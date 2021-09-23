Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve altın ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Altın tarafında da yatırımcıya iki tane strateji öngörüyoruz kısa vadeli ve orta uzun vadeli. Kısa vadeli satıcıda 490'ın altına 480-70'e geldikçe alım yönünde aylardır bunu söylüyoruz. 490'ın üzerinde de 500-530 bandında kısa vadeli satım. Dolar / TL'yi de takip etmek durumundayız.

Dolar 8.80-85'leri geçmeden gelecekse gram altında 510'lara kadar bir hareket sonrasında tekrar 500 veya altına geri çekilme olabilir. Kısa vadeli stratejimiz bu. Ama orta ve uzun vadede global ölçekte çok risk var. Bu risklere karşı portföylerde muhakkak altın bulundurulmalı. 500'ün altında kaldıkça özellikle 490-450 bandı kademeli alım fırsatı. Gram altında yukarı yönlü hareketler hep muhtemel olacak.