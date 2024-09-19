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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 10:19
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bizde de artık faiz indirimlerinin başlaması lazım." dedi.
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