Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bizde de artık faiz indirimlerinin başlaması lazım." dedi.

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