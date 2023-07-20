20 Temmuz 2023, Perşembe
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Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! Piyasaların merakla beklediği haber
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.