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Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! Piyasaların merakla beklediği haber

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Giriş: 20.07.2023 14:09
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.
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