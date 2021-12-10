10 Aralık 2021, Cuma
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Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi ne anlama geliyor? Ekonomist Belgin Maviş yorumladı
Son dakika haberi... Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar kurundaki yükselişe müdahale etti. Merkez Bankası "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklamasında bulundu. Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, "Merkez Bankası bu müdahalesiyle piyasaya bir kez daha ben buradayım mesajını verdi." dedi.