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Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar yanıtı! Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 15:16
Güncelleme:16.04.2021 15:20
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. "Algı operasyonuna dönüştürdüler ama bunun CHP aklıyla yapıldığını düşünmüyorum ben daha üst bir akılla yapıldığını düşünüyorum." dedi.
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