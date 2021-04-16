Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar yanıtı! Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. "Algı operasyonuna dönüştürdüler ama bunun CHP aklıyla yapıldığını düşünmüyorum ben daha üst bir akılla yapıldığını düşünüyorum." dedi.

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