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Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu

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Giriş: 17.02.2022 14:19
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Şubat 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı ve faiz karar metnini yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini değiştirmedi. Merkez Bankası 2022'in ilk faiz toplantısı sonrası da politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktığını açıklamıştı. Öte yandan Merkez Bankası faiz karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı.
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