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Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar euro ve altın fiyatlarında son durum? 20 Ağustos piyasalar CANLI

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Giriş: 20.08.2020 14:29
Güncelleme:20.08.2020 14:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre; Merkez Bankası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Karar sonrası dolar euro ve altında son durum ne? İşte 20 Ağustos Perşembe gününe ait döviz ve altın fiyatlarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre; Merkez Bankası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

İŞTE 20 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜNE AİT DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

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