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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! MB faizi değiştirmedi

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 14:15
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizinin yüzde 14’te sabit tutulmasına karar verildi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Cüneyt Dirican A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dirican "Bu faiz kararının doğru olduğunu pas geçilmesi gerektiğini en başta söyleyebilirim. Aşağı yukarı FED’in Mart’ta ne yapacağı belli. Faiz artışını yapacak o net ama 25 puan mı 50 mi yapacaklar 75’i konuşuyorlar ben çok yumuşak başlayacaklarını düşünüyorum. Halen bir belirsizlik var." dedi. Paksoy "Benim de beklentim bekle gör noktasındaydı. Global ölçekteki enflasyonu anlamak ve detaylandırmak da gerekiyor. Bizim kararları da anlamlandırmak adına. Normal şartlarda FED’in faizi daha yukarılarda tutması gerekir an itibariyle. Herkes Mart’a konsantre olmuşken bizim Merkez Banka’mızın yapacağı bekle gör." şeklinde konuştu.
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